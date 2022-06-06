Сакраменто, США, 7 июня, 2022, 02:12 — ИА Регнум. Истребитель F/A-18E Super Hornet ВМС США разбился в пустыне на юге американского штата Калифорния, сообщает пресс-служба американских военно-морских сил.

Mota.ru FA-18 Super Hornet

Сообщается, что в результате крушения самолета погиб пилот — лейтенант Ричард Баллок. По предварительным данным, истребитель выполнял тренировочный полет. Пока причины аварии неизвестны. В настоящее время место происшествия оцеплено, там проводится расследование причин и обстоятельств крушения истребителя.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня в Иордании разбился самолет Королевских ВВС G 120TP. По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность. В результате аварии погибли два члена экипажа.