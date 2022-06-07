Вена, , 02:10 — REGNUM Россия не собирается поддерживать резолюцию, которую может принять Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в отношении Ирана. Об этом написал в своем телеграм-канале постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Заседание МАГАТЭ IAEA Imagebank

Он пояснил, что одобрение документа поставит под угрозу иранскую ядерную сделку (СВПД — Совместный всеобъемлющий план действий).

«Становится всё более очевидным, что намерение западных участников принять резолюцию по Ирану на текущей сессии Совета управляющих МАГАТЭ весьма контрпродуктивно для СВПД… Россия ни в коем случае не будет ассоциировать себя с такой резолюцией», — отметил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня иранское министерство иностранных дел призвало США, Великобританию, Францию и Германию начать конструктивный диалог по восстановлению СВПД.

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