Красноярск, , 02:01 — REGNUM Во вторник, 7 июня, в Красноярске переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +15… +17 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Красноярск © Андрей Никитин

В 6:00 на Театральной площади было +6 °C.

Ночью с 7 на 8 июня ожидается до +5… +7 °C, облачно, небольшой кратковременный дождь.

Скорость юго-западного ветра 6−11 м/с. Давление — 739 мм рт. ст.

В среду, 8 июня, в Красноярске до +12… +16 °C, облачно, временами небольшой дождь. Ночью — до +5… +7 °C, без осадков.

В четверг, 9 июня, в Красноярске ожидается до +15… +18 °C днём и до +6… +8 °C ночью. Небольшая облачность, без осадков.

По данным Среднесибирского УГМС, 7−10 июня в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве местами ожидаются заморозки до −2 °C.

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