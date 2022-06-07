Батуми, Грузия, 7 июня, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Одной из самых серьёзных проблем Батуми, по мнению оппозиционных депутатов, является отсутствие соответствующей экологическим нормам мусорной свалки, сообщает 6 июня грузинский телеканал «Мтавари архи».

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

Резо Харази, член Батумского городского сакребуло (муниципального собрания), сказал, что в 2011 году, когда «Единое национальное движение» находилось у власти, существовал проект, касающийся строительства мусорных полигонов в Батуми и Кобулети.

В 2015 году во время строительства полигона было украдено 5 миллионов бюджетных лари (около $ 1,7 млн.), и ответственность за это несёт директор компании, занимавшейся строительством. Затем было объявлено, что полигон откроется в 2019 году.

«7 миллионов потраченных лари (около $ 2,4 млн.) выброшены в воду и в мусор. Давайте приведем мэра и зададим вопросы о том, что происходит», — заявил Харази.

В городе до сих пор нет свалки, и бытовые отходы сбрасываются без каких-либо санитарных правил в батумский район Адлиа.