Москва, , 01:50 — REGNUM О героизме ефрейтора Романа Антонова, проявленном им в ходе специальной операции Вооруженных сил (ВС) России по демилитаризации и денацификации Украины и защите Донецкой и Луганской Народных Республик, рассказали 6 июня в Министерстве обороны России.

Ефрейтор Роман Антонов Министерство обороны России

Ефрейтор Роман Антонов в составе подразделения выполнял боевую задачу по вытеснению украинских боевиков, закрепившихся в стратегически значимом населенном пункте. Во время движения по населенному пункту подразделение ефрейтора Антонова вступило в бой с украинскими националистами. Враг открыл шквальный огонь из стрелкового оружия по российским десантникам.

Бой продолжался четыре часа, ефрейтор Антонов в ходе схватки с противников уничтожил из стрелкового оружия более десяти киевских боевиков и две единицы техники националистов.

Принимая во внимание намного превосходящие силы противника, ефрейтор Антонов принял решение отвести личный состав на окраину населенного пункта. Там, получив преимущество во времени, и используя имеющийся боевой опыт, а также благодаря высокой профессиональной подготовке, ефрейтор Антонов организовал временный оборонительный рубеж.

В ходе боя с подошедшими превосходящими силами украинских националистов, личный состав под руководством ефрейтора Романа уничтожил бронетранспортер врага и более 20 боевиков. Оставшиеся в живых каратели вынуждены были отступить.

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