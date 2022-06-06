Лефкоша, 7 июня, 2022, 01:49 — ИА Регнум. Митинг протеста о сотрудничестве между Турцией и Турецкой республикой Северного Кипра прошел в турецкой части Никосии, сообщает газета Cyprus Mail.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Сообщается, что на протестном митинге выступал лидер турко-кипрской оппозиции, председатель Республиканской турецкой партии Туфан Эрхюрман. По его словам, Турция пытается усилить авторитарные тенденции за счет жителей острова. Протестующие также выступали против приватизации портов, отмены коллективных договоров и ущемлении прав госслужащих. По их мнению, новые договоренности свидетельствуют о предательстве местных властей Анкарой.

Кроме того, демонстранты выступили против повышения цен на бензин. Протестная акция проходила у здания местного парламента. Протестующие попытались передать властям петицию, однако ее отвергли.