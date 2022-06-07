Вашингтон, , 01:44 — REGNUM Мировой продовольственный кризис, который возник из-за проблем с вывозом зерна с Украины, не удается разрешить якобы из-за России. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 6 июня в ходе онлайн-конференции.

Энтони Блинкен (сс) U.S. Department of State

Глава Госдепартамента обвинил Москву в том, что она не содействует урегулированию ситуации, а занимается шантажом для того, чтобы к ее требованиям прислушались на Западе и отменили антироссийские санкции.

Блинкен утверждает, Россия якобы устроила военно-морскую блокаду Украины, что препятствует транспортировке урожая в пункты назначения. Так, по словам госсекретаря, «в хранилищах возле Одессы и на судах в одесском порту находятся около 20 млн тонн пшеницы».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова обеспечить безопасный вывоз зерна с Украины и сопровождать суда до международных вод Черного моря.

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