Североморск, Мурманская область, 7 июня, 2022, 01:42 — ИА Регнум. На тренировочном полигоне Северного флота (СФ) в губе Эйна Мотовского залива Баренцева моря успешно прошли учения дежурных сил поисково-спасательного обеспечения по оказанию помощи лежащей на грунте аварийной подводной лодке. Об этом 6 июня сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM АС-22 на пристани в Кронштадте

Роль терпящего бедствие корабля исполнила дизель-электрическая подводная лодка «Калуга» Кольской флотилии разнородных сил. По замыслу учений, которыми руководил начальник штаба СФ контр-адмирал Константин Кабанцов, спасателям необходимо было отработать комплекс мероприятий, включающий поиск аварийной лодки и эвакуацию её экипажа.

пресс-служба СФ «Были задействованы около 10 кораблей и судов обеспечения, подводных и летательных аппаратов, в том числе спасательное судно «Георгий Титов» с подводным обитаемым аппаратом АС-34, спасательно-буксирное судно «Алтай», водолазные катера РВК-1230 и РВК-1223 «Иван Швец». Также на учения привлекались экипажи большого гидрографического катера «Николай Тимошенко», рейдовых буксиров РБ-2180 и РБ-368, базового тральщика «Ядрин» и противолодочного самолёта Ил-38 армии ВВС и ПВО Северного флота».

К обнаруженной на глубине около 50 метров лодке с борта спасательного судна «Георгий Титов» был спущен подводный обитаемый аппарат АС-34, экипаж которого «отработал посадку на комингс-площадку подводной лодки, вскрытие люка и приём экипажа подводной лодки на борт».

Эвакуированных с «аварийной» подлодки моряков доставили на борт спасательного судна для осмотра и оказания медицинской помощи. После окончания учений дизель-электрическая подводная лодка «Калуга» всплыла на поверхность и приняла на борт своих «эвакуированных» членов экипажа.

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