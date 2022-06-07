Москва, , 01:19 — REGNUM Внешний госдолг России с начала текущего года уменьшился на $2,6 млрд и составил $57 143,2 млн. Об этом 6 июня сказано в оперативном докладе Счетной палаты России об исполнении бюджета за первый квартал текущего года.

Экономика Дарья Антонова © ИА REGNUM

В докладе сказано, что по состоянию на 1 апреля 2022 года государственный внешний долг Российской Федерации составил $57 143,2 млн (80,8% верхнего предела государственного внешнего долга России в размере $70,7 млрд) и уменьшился на $2 558,8 млн, либо на 4,3%, если сравнить с объёмом на 1 января 2022 года ($59 702,0 млн).

В рублевом эквиваленте государственный внешний долг вырос с начала года на 369 470,1 млн рублей, или на 8,3%, и на 1 апреля 2022 года составил 4 804 890,0 млн рублей, — отмечается в докладе.

Также из доклада следует, что в I квартале расходы на обслуживание внешнего госдолга РФ возросли на 11, 4 млрд рублей (на 41,2%), в долларовом эквиваленте на 24,6 млн долларов США (на 6,6%) по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Поясняется, что рост этих доходов обусловлен увеличением в отчётном периоде курсов иностранных валют к российской национальной валюте (рублю), а также с выплатой 31 марта 2022 года дисконта и накопленного купонного дохода в ходе частичного выкупа евробондов «Россия-2022».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению эксперта, доцента кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Елены Воронковой, предлагаемая Россией схема расчетов по облигационным доходам в рублях представляется более рискованной для инвесторов, чем осуществление нерезидентами платежей за российский экспорт через рублевые счета.

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