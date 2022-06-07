Лондон, , 01:11 — REGNUM Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс выразила радость по поводу решения Консервативной партии страны вынести вотум доверия британскому премьер-министру Борису Джонсону. Об этом глава МИД королевства написала в своем микроблоге.

Лиз Трасс Policy Exchange

Она также отметила, что «на 100%» поддерживает деятельность своего руководителя.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня газета Telegraph распространила информацию о том, что Борис Джонсон не отказался бы повторить те вечеринки в период коронавирусного локдауна, из-за которых его могли отправить в отставку.

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