Лондон, 7 июня, 2022, 01:11 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс выразила радость по поводу решения Консервативной партии страны вынести вотум доверия британскому премьер-министру Борису Джонсону. Об этом глава МИД королевства написала в своем микроблоге.

Policy Exchange Лиз Трасс

Она также отметила, что «на 100%» поддерживает деятельность своего руководителя.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня газета Telegraph распространила информацию о том, что Борис Джонсон не отказался бы повторить те вечеринки в период коронавирусного локдауна, из-за которых его могли отправить в отставку.