Москва, , 01:07 — REGNUM В Центральном федеральном округе (ЦФО) в текущем году агрометеорологи прогнозируют хороший урожай озимых, превышающий сборы 2021 года. Об этом 7 июня рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Озимая пшеница в поле Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

передаёт слова Вильфанда ТАСС «Агрометеорологи Росгидромета прогнозируют хороший урожай озимых в ЦФО. Валовой сбор ожидается больше, чем в прошлом году. Дело в том, что погодные условия были очень хорошие, перезимовка прошла тоже хорошо».

Метеоролог подчеркнул, что окончательный прогноз, учитывающий все факторы, представляет Министерство сельского хозяйства РФ. На урожай, помимо погоды, влияют условия удобрения, уборки и другие обстоятельства.

12 мая президент России Владимир Путин заявил, что в 2022 году страна может достичь рекордных показателей по урожаю зерновых, собрав не менее 130 млн тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, в Рязанской области завершается весенняя посевная кампания.

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