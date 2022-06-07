Москва, 7 июня 2022, 01:07 — REGNUM В Центральном федеральном округе (ЦФО) в текущем году агрометеорологи прогнозируют хороший урожай озимых, превышающий сборы 2021 года. Об этом 7 июня рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Метеоролог подчеркнул, что окончательный прогноз, учитывающий все факторы, представляет Министерство сельского хозяйства РФ. На урожай, помимо погоды, влияют условия удобрения, уборки и другие обстоятельства.
12 мая президент России Владимир Путин заявил, что в 2022 году страна может достичь рекордных показателей по урожаю зерновых, собрав не менее 130 млн тонн.
Как сообщало ИА REGNUM, в Рязанской области завершается весенняя посевная кампания.
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