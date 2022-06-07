Мехико, , 01:06 — REGNUM Не менее восьми человек погибли при опрокидывании моторной лодки у берега штата Сонора в Мексике, сообщает пресс-служба мексиканского управления по делам гражданской обороны.

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По ее данным, на борту небольшой лодки, рассчитанной на шесть человек, находились не менее 19 пассажиров. Из-за сильного волнения лодка перевернулась. В результате происшествия погибли восемь человек, среди них — двое детей. При этом 11 человек удалось спасти.

«Лодка была предназначена для рыбной ловли, а не для перевозки пассажиров, так как на ней нет ни сидений, ни спасательных жилетов», — отметили в управлении.

В ведомстве указали, что трагедия произошла из-за игнорирования необходимых требований безопасности на воде. Также на лодке отсутствовало какое-либо коммуникационное оборудование, а владельцы судна не предупредили местные профильные органы о выходе в море.