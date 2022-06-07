Вашингтон, , 00:53 — REGNUM Администрация США ожидает, что по меньше мере 68 делегаций, а также 23 главы государств и правительств примут участие в Саммите Америк, который должен пройти в городе Лос-Анджелес (американский штат Калифорния). Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер 6 июня в ходе пресс-конференции.

Белый дом Alex Proimos

Кроме того, она объявила, что Соединенные Штаты будут представлены президентом Джо Байденом, вице-президентом Камалой Харрис и десятью министрами.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня агентство Bloomberg распространило информацию о том, что США окончательно решили не приглашать представителей Венесуэлы, Кубы и Никарагуа на предстоящий Саммит Америк.

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