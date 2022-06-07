Дакка, , 00:41 — REGNUM Число жертв при пожаре на складе в районе Ситакунда города Читтагонг в Бангладеш, произошедшего 5 июня, составило 41 человека, сообщает Синьхуа со ссылкой на представителей местных властей.

Пожар Dave Hogg

«В действительности, при пожаре погиб 41 человек. Тела всех погибших были доставлены в больницу», — заявил источник агентства.

Ранее в СМИ появилась информация, что пожар унес жизни 49 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня произошел крупный пожар на складе с контейнерами в городе Читтагонг на юго-востоке Бангладеш. На момент возгорания на предприятии находились около 600 человек. При этом в ходе ликвидации пожара произошел взрыв. Изначально сообщалось о пятерых погибших и более ста пострадавших.

Читайте ранее в этом сюжете: Количество погибших при пожаре на складе в Бангладеш возросло до 25