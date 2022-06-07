Лондон, , 00:40 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поблагодарил однопартийцев из правящей Консервативной партии, поддержавших его во время голосования по вотуму доверия, и заявил, что не собирается проводить досрочные парламентские выборы. Об этом он сказал вечером 6 июня в эфире телеканала Sky News.

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Вопрос о возможном объявлении внеочередных выборов в нижнюю палату парламента Великобритании был задан главе правительства журналистами.

Борис Джонсон «Я не вижу никакого смысла в том, чтобы фокусировать своё внимание на чём-то другом (кроме текущей работы). Я определённо не заинтересован в досрочных выборах».

По словам премьер-министра, полученный при голосовании результат является «очень хорошим результатом для политики и для страны», означающим, что правительство «может продолжать и сосредоточиться на действительно важных вещах». И в настоящее время он больше всего заинтересован в реализации программы по улучшению жизни в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, парламентарии от правящей Консервативной партии не набрали нужного числа голосов для вынесения вотума недоверия премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.

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