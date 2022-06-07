Нью-Йорк, США, , 00:37 — REGNUM Потоковый сервис Netflix опубликовал новый трейлер будущего сериала «Обитель зла» (Resident Evil), созданием которого руководит Эндрю Дэбб. Ролик был выложен 7 июня на сайте журнала PC Gamer.

Логотип игры Resident Evil (c) компания Capcom

Основное внимание в новом ролике уделено монстрам, с которыми столкнутся герои шоу. Помимо зомби, зрители могут видеть в кадре знакомых заражённых Т-вирусом собак, а также гигантских «пауков» и других насекомых. Примечательно, что в трейлере также появился актёр Лэнс Реддик в образе Альберта Вескера — одного из главных антагонистов серии игр Resident Evil.

Для справки: премьера сериала состоится на сайте Netflix 14 июля 2022 года. Создатели «Обители зла» покажут зрителям два временных периода. В первом юные дочери Вескера Джейд (Тамара Смарт) и Билли (Сиена Агудонг), приехавшие в Нью-Раккун-Сити, знакомятся с городом, в какой-то момент они понимают, что их отец скрывает нечто страшное, способное уничтожить весь мир. Во втором повзрослевшая Джейд (Элла Балинска) пытается выжить в новом мире (в котором осталось лишь 15 млн человек), а также узнать, что произошло с её сестрой (взрослую Билли сыграет Аделин Радолф).

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