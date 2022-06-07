Хартум, , 00:34 — REGNUM По меньшей мере сто демонстрантов погибли во время акций протестов, проходящих в Судане с октября 2021 года. Об этом сообщили пресс-службе Центрального комитета врачей республики.

Судан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Очередной участник выступления скончался 6 июня, в ходе разгона демонстрации силовиками во втором по величине городе страны Омдурман. Он получил огнестрельное ранение в грудь. Личность погибшего устанавливается.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая население приморских провинций Судана начало блокировать дороги в знак протеста против действий суданского правительства.

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