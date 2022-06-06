Хартум, 7 июня, 2022, 00:34 — ИА Регнум. По меньшей мере сто демонстрантов погибли во время акций протеста, проходящих в Судане с октября 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального комитета врачей республики.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Судан

Очередной участник выступления скончался 6 июня в ходе разгона демонстрации силовиками во втором по величине городе страны Омдурман. Он получил огнестрельное ранение в грудь. Личность погибшего устанавливается.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая население приморских провинций Судана начало блокировать дороги в знак протеста против действий суданского правительства.