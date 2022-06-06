Вашингтон, 7 июня, 2022, 00:32 — ИА Регнум. Военную помощь Киеву продолжат предоставлять власти США, несмотря на «некоторые успехи» России при проведении специальной военной операции «в ряде районов Украины». Такое заявление сделала 6 июня пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе традиционного брифинга.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Как пояснила Жан-Пьер, Россия продолжает добиваться «постепенных успехов и ограниченного прогресса в определенных районах Украины». По этой причине Вашингтон продолжит поставки техники и вооружений Киеву.

Кроме того, Жан-Пьер пояснила, что Украина борется за демократию, поэтому США будут делать всё возможное, чтобы помочь украинцам защищать себя, чтобы в случае, если у Киева появится возможность вести переговоры, они им велись «с позиции силы».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению китайских СМИ, США не ждут победы Украины над Россией, их цель — сохранение хаоса и поддержание собственного статуса мирового гегемона.