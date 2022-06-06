Дамаск, 7 июня, 2022, 00:21 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отражают ракетную атаку в небе над сирийской столицей Дамаском, 6 июня передал государственный телеканал Al-Ikhbariya.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

По информации журналистов, в городе слышны взрывы.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня информационное агентство SANA распространило информацию о том, что в сирийской провинции произошел бой между подразделением сирийской армии и группой террористов. Военнослужащим удалось отбить нападение боевиков, и они отступили.