Нью-Йорк, США, , 00:13 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 6 июня ростом. Больше других прибавил Nasdaq.

Фондовая биржа geralt

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 16,58 пункта (0,05%), до уровня 32 915,78 пункта. S& P 500 подорожал на 12,89 пункта (0,31%), до уровня 4121,43 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 48,64 пункта (0,40%), до уровня 12 061,37 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $3,39 (2,90%), до уровня $120,26 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 3 июня — последнего рабочего дня недели — снижением на фоне умеренно-позитивного отчёта по американскому рынку труда и решения ОПЕК+.

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