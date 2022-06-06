Минск, 7 июня, 2022, 01:29 — ИА Регнум. В Минске владелец издательства «Янушкевiч» и книжного магазина «Кнігаўка» Андрей Янушкевич в воскресенье, 5 июня, не вышел на свободу, хотя у него закончились вторые подряд десять суток ареста. В понедельник суд в Белоруссии назначил Янушкевичу третий арест сроком восемь суток. Об этом сообщил телеграм-канал «Белорусской рады культуры».

ИА REGNUM Минск. Белоруссия

Остаëтся за решеткой и сотрудница книжного магазина «Кнігаўка» Анастасия Карнацкая. Еë задержали вместе с Янушкевичем и изначально приговорили к 13 суткам ареста по статье о мелком хулиганстве. По истечении срока 30 мая Карнацкая на свободу не вышла.

Как сообщало ИА REGNUM, в день открытия в Минске книжного магазина «Кнігаўка» 16 мая белорусские силовики провели в нём обыск, после которого хозяин магазина и глава русофобского издательства «Янушкевіч» Андрей Янушкевич, а также сотрудница книжного магазина Анастасия Карнацкая были задержаны. Более 200 книг из магазина были изъяты, по 15 книгам проводится экспертиза.