Грузия, 7 июня, 2022, 01:15 — ИА Регнум. В Западной Грузии на горной дороге произошла авария грузовой автомашины, сообщает 6 июня gurianews.com.

Diego Delso Перевернувшийся грузовик

ДТП произошло на дороге Чохатаури-Самтредиа около деревни Чоргнари. Грузовик упал с дороги в овраг с высоты в 30 метров. Удивительно, но находившийся в кабине грузовика водитель не получил при этом совершенно никаких травм. Возможно, его спасли росшие в овраге густые заросли кустарника и папоротника.