Вашингтон, 6 июня, 2022, 23:59 — ИА Регнум. Владельцы Steam Deck в основном используют консоль для того, чтобы играть на ней в игры, которые запустились бы и на куда менее мощной Nintendo Switch. Об этом 7 июня сообщил портал Kotaku.

Steam Deck Игровая консоль Steam Deck

Журналисты обратили внимание на список игр, пользовавшихся наибольшей популярностью среди владельцев Steam Deck в мае 2022 года, который опубликовала компания Valve. Они отметили, что большинство проектов из этого списка «идеально подходят для Switch».

Например, в обозначенный период обладатели Steam Deck играли в игры The Binding of Isaac: Rebirth, Hades, Slay the Spire, Stardew Valley и The Witcher 3: Wild Hunt, которые также можно запустить на Switch. Авторы статьи напомнили, что Rogue Legacy 2 вышла из раннего доступа в апреле 2022 года, и что первая часть игры сейчас доступна на Switch. Кроме того, ранее студия Hello Games сообщила, что в конце 2022-го на портативной консоли Nintendo выйдет её игра No Man’s Sky.

Для справки: кроме вышеназванных проектов в майский топ-10 игр Steam Deck также вошли игры Aperture Desk Job, Elden Ring и Vampire Survivors. Отметим, что Valve не сообщила, сколько часов обладатели её консоли провели за играми в опубликованном списке.