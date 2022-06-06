Ясиноватая, ДНР, , 23:59 — REGNUM Украинские боевики вечером 6 июня обстреляли Ясиноватский район ДНР, применив РСЗО БМ-21 «Град» и артиллерию, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Так, в 16:32 мск со стороны населённого пункта Невельское был обстрелян посёлок Лозовое: выпущено десять снарядов калибра 122 мм.

В 19:55 мск со стороны города Авдеевка ВСУ выпустили по Ясиноватой три снаряда калибра 122 мм.

В 21:20 мск из Авдеевки по посёлку Минеральное выпущено четыре ракеты из РСЗО БМ-21 «Град».