Саранск, , 23:55 — REGNUM В отношении 32-летнего жителя Саранска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о присвоении или растрате. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Мордовии.

Кредит 401(K) 2012

По данным следствия, в течение года мужчина обратился с просьбой о приобретении автомобилей в кредит к нескольким своим знакомым. Он обещал, что кредит будет выплачивать самостоятельно. После оформления кредитов на автомобили они передавались обвиняемому по доверенности. Некоторое время он выплачивал кредиты, но затем продавал автомобили, а деньги тратил на личные нужды.

Таким образом он совершил хищение четырех автомобилей, принадлежащих двоим жителям республики, общая сумма ущерба составила около 1,1 млн рублей.

В ходе предварительного следствия имущество было установлено и изъято. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии по подозрению в мошенничестве задержали 48-летнего жителя Сюмсинского района. По данным следствия, мужчина предлагал жителям республики купить автомобили по цене ниже рыночной через лизинговую компанию. У покупателей взимались деньги, якобы в счет предоплаты, затем под различными предлогами срок покупки переносился, а затем мошенник переставал выходить на связь. Пострадавшими от его действий считаются 10 человек, общая сумма ущерба составила около 20 млн рублей.

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