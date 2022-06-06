Донецк, 6 июня, 2022, 23:51 — ИА Регнум. Количество мирных жителей Донецкой Народной Республики (ДНР), погибших в результате артиллерийских обстрелов с позиций боевиков Украины, увеличилось до семи человек, сообщает вечером 6 июня представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

kropekk_pl Убийство

Кроме того, по данным СЦКК, ранения получили ещё 16 человек.

«6 июня 2022 года по оперативным линиям СЦКК ДНР поступила уточненная информация о семи погибших и 16 раненых гражданских лицах в результате обстрелов населенных пунктов республики», — указано в тексте сообщения представительства ДНР.