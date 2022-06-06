Горловка, ДНР, , 23:52 — REGNUM Горловский район ДНР вечером 6 июня был обстрелян со стороны ВСУ из артиллерии и миномётов, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Артиллерия ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В 16:45 мск украинские вооружённые формирования обстреляли посёлок Гольмовский со стороны населённого пункта Озаряновка, выпустив шесть снарядов калибра 122 мм.

В 18:00 мск ВСУ со стороны населённого пункта Новгородское обстреляли Никитовский район города Горловки, выпустив восемь мин калибра 120 мм. В 18:50 мск было выпущено шесть гранат из РПГ.

В 18:50 мск Гольмовский был обстрелян ВСУ со стороны населённого пункта Кодема: по посёлку выпущено шесть мин калибра 120 мм. Атака повторилась в 19:30 мск — ещё восемь мин.

В 19:00 мск Гольмовский украинские боевики обстреляли со стороны населённого пункта Кудрюмовка, выпустив пять снарядов калибра 155 мм.

В 19:30 мск Никитовский район Горловки ВСУ атаковали со стороны населённого пункта Ленинское, применив стрелковое вооружение. В 20:00 мск украинские боевики применили восемь мин калибра 82 мм.

В 19:45 мск Калининский район Горловки украинские боевики обстреляли со стороны населённого пункта Шумы, выпустив четыре снаряда калибра 122 мм. Атака повторилась в 19:55 и в 20:20 мск: выпущено пять мин калибра 120 мм и четыре снаряда калибра 122 мм.

В 19:55 мск Никитовский район Горловки ВСУ обстреляли со стороны населённого пункта Майорск, выпустив девять снарядов калибра 122 мм.

В 20:00 мск Калининский район Горловки украинские боевики обстреляли со стороны населённого пункта Гладосово, выпустив четыре снаряда калибра 122 мм. Атака повторилась в 20:15 мск (выпущено шесть снарядов калибра 122 мм) и в 20:20 мск (также шесть снарядов калибра 122 мм).

В 20:05 мск Никитовский район Горловки ВСУ обстреляли со стороны населённого пункта Дзержинск, выпустив пять мин калибра 82 мм.

В 20:15 мск Гольмовский ВСУ обстреляли со стороны населённого пункта Новолуганское, выпустив шесть мин калибра 120 мм.

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