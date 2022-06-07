Минск, , 00:32 — REGNUM Председатель «Белгоспищепрома» Олег Жидков отчитался об успехах Белоруссии в импортозамещении, заявив, в частности, что в Славгороде работают над производством конфет, которые должны заменить продукцию немецкой компании Haribo. Об этом было заявлено 5 июня в эфире телеканала СТВ.

Флаг Белоруссии

Жидков уверен, что продукция белорусских предприятий заменит сладости, которые белорусские власти запретили ввозить в республику в начале года. Так, вместо конфет Haribo будет налажен выпуск сладостей на новом предприятии в Славгороде.

Глава «Белгоспищепрома» рассказал также о ситуации с другими продуктами. Белоруссия отказалась от импорта подсолнечного масла с Украины, и теперь эта продукция завозится в Белоруссию исключительно из России. А за белорусским рапсовым маслом, по словам Жидкова, стоят в очереди Литва, Латвия, Дания.

В Белоруссии на 20% увеличили объемы производства фасованной соли. «Мозырьсоль» работает в круглосуточном режиме в непрерывном цикле семь дней в неделю, заявил Жидков.