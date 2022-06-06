Тирана, , 23:46 — REGNUM В Тиране 6 июня прошла международная выставка окружающей среды и туризма. Целью выставки назвали завязывание деловых связей между предприятиями туристического сектора.

Албания, Саранда

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, представители отрасли обратились к правительствам Косово и Албании с требованием о предоставлении финансовой поддержки и пожаловались на нехватку рабочей силы.

Ранее в Северной Македонии выделили 365 млн евро на поддержку туризма в связи с кризисом, вызванным специальной операцией России на Украине.

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