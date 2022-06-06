Лондон, 6 июня, 2022, 23:40 — ИА Регнум. Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что с удовольствием повторил бы те вечеринки во время локдауна, за которые чуть не поплатился креслом главы кабмина, сообщает 6 июня газета Telegraph.

Facebook.com/borisjohnson Борис Джонсон

По утверждению газеты, такое заявление он сделал ещё до партийного голосования по вопросу вотума недоверия.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 6 июня стало известно об итогах тайного голосования в Палате общин. Парламентарии от Консервативной партии в большинстве проголосовали за доверие Джонсону.

Напомним, поводом для попыток снять Бориса Джонсона с поста главы правительства стал скандал вокруг его вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна из-за коронавируса.