Белвью, США, 6 июня, 2022, 23:40 — ИА Регнум. Компания Valve опубликовала список из десяти игр, пользовавшихся наибольшей популярностью среди обладателей консоли Steam Deck в мае 2022 года. Об этом 7 июня сообщает портал PCGamesN.

Steam Deck Игровая консоль Steam Deck

В обозначенный период владельцы Steam Deck в основном играли в Elden Ring, Vampire Survivors, Rogue Legacy 2, Stardew Valley и No Man’s Sky. В список также вошли проекты Slay the Spire, Hades, The Witcher 3: Wild Hunt, The Binding of Isaac: Rebirth и Aperture Desk Job.

Компания также отметила, что разработчики прилагают «невероятные усилия» для того, чтобы обеспечить работоспособность игр на её портативной консоли. Valve добавила, что сама она также работает над тем, чтобы в опубликованный список попали и другие популярные ПК-игры.

Напомним, ранее Valve выпустила обновление ПО Steam Deck, которое внесло серьёзные изменения в работу системы охлаждения. Благодаря этому вентилятор консоли стал работать намного тише.