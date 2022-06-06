Тирана, 6 июня, 2022, 23:41 — ИА Регнум. В Албании за сутки в результате обследования 594 человек выявили 12 новых случаев заражения коронавирусом. В стране не скончался ни один пациент с COVID-19, выздоровел ещё 21 пациент. Об этом сообщило вечером 6 июня министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявили 276 415 случаев заражения коронавирусом, 272 626 человек излечились, скончались 3497 пациентов с COVID-19. Тем не менее статистика показывает, что с начала пандемии коронавируса избыточная смертность в 4,7 раза больше и превышает 16 тысяч человек.

На стационарном лечении находятся четыре пациента. Уже 2,5 месяца в стране не регистрируются летальные исходы COVID-19.

На сегодняшний день в стране насчитывается 292 активных случая заражения, в том числе 195 — в Тиране.