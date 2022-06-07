Батуми, Грузия, , 00:09 — REGNUM В Аджарии муниципальный автобус, заполненный пассажирами, перевернувшись, упал в траншею сообщает 6 июня batumelebi.netgazeti.ge.

ДТП Sistak

Автобус двигался по маршруту Батуми — Чакви. В результате аварии один из пассажиров получил лёгкие травмы. Он доставлен в больницу.

По предварительным данным, причиной ДТП послужило плохое самочувствие водителя автобуса. Сообщается, что у него было высокое артериальное давление.

Собравшиеся на месте происшествия граждане смогли поднять автобус из траншеи назад на дорогу. Автобус получил повреждения, но в ближайшее время возможно его восстановление.