Приштина, 6 июня 2022, 23:40 — REGNUM Президент Косово Вьоса Османи 6 июня провела встречу с послом Словении в Косово Минцей Бенедейчич.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Бенедейчич вручила Османи приглашение посетить Любляну от лица главы Словении Борута Пахора, на что косовский президент ответила согласием.
Напомним, ранее премьер-министр Косово Альбин Косово принял участие в Братиславском саммите в Словакии.
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