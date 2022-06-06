Приштина, , 23:40 — REGNUM Президент Косово Вьоса Османи 6 июня провела встречу с послом Словении в Косово Минцей Бенедейчич.

Вьоси Османи U.S. Department of State

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Бенедейчич вручила Османи приглашение посетить Любляну от лица главы Словении Борута Пахора, на что косовский президент ответила согласием.

Напомним, ранее премьер-министр Косово Альбин Косово принял участие в Братиславском саммите в Словакии.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Косово улетела в Катар на Дохийский форум