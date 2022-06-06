Приштина, Сербия, 6 июня, 2022, 23:40 — ИА Регнум. Президент Косово Вьоса Османи 6 июня провела встречу с послом Словении в Косово Минцей Бенедейчич.

U.S. Department of State Вьоси Османи

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Бенедейчич вручила Османи приглашение посетить Любляну от лица главы Словении Борута Пахора, на что косовский президент ответила согласием.

Напомним, ранее премьер-министр Косово Альбин Косово принял участие в Братиславском саммите в Словакии.