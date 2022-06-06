Москва, 6 июня, 2022, 23:28 — ИА Регнум. Более 40 авиарейсов отменено или задержано в аэропортах Московского авиационного узла вечером в понедельник, 6 июня. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аэропорт «Домодедово»

Согласно онлайн-табло, в аэропорту «Домодедово» на текущий момент отменено 11 рейсов и девять рейсов задержано, во «Внуково» отменено четыре рейса и девять рейсов задержано, в «Шереметьево» отменено четыре рейса и шесть рейсов задерживается.

В аэропорту «Жуковский» пока все авиарейсы следуют в соответствии с расписанием.