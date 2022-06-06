Вашингтон, 6 июня, 2022, 23:27 — ИА Регнум. В Сеть выложили новую информацию о процессорах Intel семейств Meteor Lake и Arrow Lake. Об этом 7 июня сообщает китайский портал Benchlife.

Процессор

Инсайдеры утверждают, что процессоры для настольных ПК этих серий будут устанавливаться в совершенно новый сокет LGA 1851, а не в LGA 2551, информация о котором появилась в Сети несколько дней назад. Они также сообщили, что LGA 1851 будет носить кодовое название Intel Socket V1.

Как отметило издание Wccftech — это означает, что новый сокет процессоров следующего поколения для настольных ПК будет иметь лишь 51 дополнительный контакт по сравнению с существующим сокетом, а значит размер корпуса новых процессоров будет примерно таким же.

Ожидается, что первые процессоры Meteor Lake поступят в продажу в первой половине 2023 года. Как отметила Intel, процессоры 14-го поколения будут создаваться на основе совершенно новой мозаичной архитектуры.