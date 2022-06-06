Лондон, , 23:22 — REGNUM Британские парламентарии от правящей Консервативной партии не набрали нужного числа голосов для вынесения вотума недоверия премьер-министру Британии Борису Джонсону, сообщает 6 июня ТАСС со ссылкой на заявление партийного представителя Грэма Брейди.

Борис Джонсон No 10 Downing Street

По итогам тайного голосования в Палате общин, за вынесение вотума доверия Джонсону проголосовали 211 представителей Консервативной партии, и лишь 148 заявили о недоверии.

Напомним, поводом для попыток снять Джонсона с поста премьер-министра объявлены результаты расследования о разгульных вечеринках во время общенационального локдауна из-за коронавируса.

Истинные причины этих шагов не объявлялись.

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