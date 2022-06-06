Лондон, 6 июня 2022, 23:22 — REGNUM Британские парламентарии от правящей Консервативной партии не набрали нужного числа голосов для вынесения вотума недоверия премьер-министру Британии Борису Джонсону, сообщает 6 июня ТАСС со ссылкой на заявление партийного представителя Грэма Брейди.
По итогам тайного голосования в Палате общин, за вынесение вотума доверия Джонсону проголосовали 211 представителей Консервативной партии, и лишь 148 заявили о недоверии.
Напомним, поводом для попыток снять Джонсона с поста премьер-министра объявлены результаты расследования о разгульных вечеринках во время общенационального локдауна из-за коронавируса.
Истинные причины этих шагов не объявлялись.
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