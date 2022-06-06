Ижевск, 6 июня 2022, 23:19 — REGNUM В Удмуртии до конца текущего года по федеральной программе капитального ремонта планируется отремонтировать 15 школ в 13 районах республики. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов.
Он отметил, что работы начались уже на всех объектах, но они организованы таким образом, чтобы не мешать школьникам во время экзаменов.
Наиболее активно работы идут в Увинской и Алнашской школах.
Как сообщало ИА REGNUM, в период с 2022 по 2026 год реализуется программа капитального ремонта около 7,3 тыс. школ. Субсидии на ремонт 1653 школ в 2022–2023 годах получают 80 регионов РФ. Также в мае выполнен дополнительный отбор заявок на ремонт еще 873 объектов в текущем и следующем году.
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