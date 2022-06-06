Ижевск, 6 июня, 2022, 23:19 — ИА Регнум. В Удмуртии до конца текущего года по федеральной программе капитального ремонта планируется отремонтировать 15 школ в 13 районах республики. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов.

telegram-канал главы Удмуртии Александра Бречалова Ремонт в одной из школ Удмуртии

Он отметил, что работы начались уже на всех объектах, но они организованы таким образом, чтобы не мешать школьникам во время экзаменов.

Наиболее активно работы идут в Увинской и Алнашской школах.

Как сообщало ИА REGNUM, в период с 2022 по 2026 год реализуется программа капитального ремонта около 7,3 тыс. школ. Субсидии на ремонт 1653 школ в 2022–2023 годах получают 80 регионов РФ. Также в мае выполнен дополнительный отбор заявок на ремонт еще 873 объектов в текущем и следующем году.

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