Минск, 7 июня, 2022, 00:02 — ИА Регнум. Белоруссия из-за санкций поменяла направления закупок морской и деликатесной рыбы и морепродуктов. Теперь эта продукция будет закупаться не в Норвегии, а в России. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствияИгорь Брыло в эфире телеканала «Мир 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

По словам министра, белорусские импортеры при поддержке Минсельхозпрода республики сейчас ведут переговоры с Приморским и Хабаровским краями и другими регионами Дальнего Востока, готовыми поставлять в Белоруссию рыбу. Возможны также поставки форели из Северной Осетии.

Брыло отметил, что этот импорт не внесëт перекосы в торговый баланс, потому как экспорт белорусской сельхозпродукции за январь–апрель увеличился на 11%, превысив $2,2 млрд.

Как сообщалоИА REGNUM, ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Игорь Брыло рассказал, что после закрытия для торговли Одесского порта белорусский экспорт начали возить на внешние рынки через Владивосток.