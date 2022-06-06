Мурманск, 6 июня, 2022, 23:11 — ИА Регнум. В Мурманской области родители погибшего ребенка взыскали с Оленегорской ЦГБ компенсацию морального вреда, сообщает пресс-служба Оленегорского городского суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Врач

«В ходе рассмотрения дела было установлено, что сотрудниками больницы не были предприняты все необходимые и возможные меры для своевременного обследования пациента и установления правильного диагноза, что привело к смерти», — сообщили в пресс-службе.

Сумма компенсации не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области смерть младенца обернулась для врачей уголовным делом.