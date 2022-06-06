Саранск, , 23:10 — REGNUM В Мордовии завершено расследование уголовное по статье о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении заместителя директора одной из образовательных школ. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

В школе Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным следствия, в течение около 1,5 лет она получала путем переводов на банковскую карту от сотрудников образовательного учреждения часть стимулирующих выплат к заработной плате, которые им начислялись. Всего от пяти педагогов, которые находились от нее в служебной зависимости, обвиняемая получила около 180 тыс. рублей.

В ходе следствия женщина признала свою вину и выплатила причиненный потерпевшим ущерб. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, конфликт между преподавателем и учеником в школе-интернате для детей с нарушениями слуха в Феодосии стал предметом проверки следственных органов. Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что в ходе конфликта между заместителем директора по воспитательной ГБОУ РК «Феодосийская специальная школа-интернат» и учеником мужчина применил насилие в отношении подростка.

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