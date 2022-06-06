Приштина, Сербия, 6 июня, 2022, 23:15 — ИА Регнум. Бывшего главу Госпитальной, клинической и университетской службы Косово Басри Леньани, недавно покинувшего также пост главы скорой помощи, 6 июня осудили на шесть месяцев условного заключения и 500 евро штрафа за отказ задекларировать имущество.

(сс) seabamirum Скорая помощь

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Леньани будет отбывать заключение в случае, если совершит уголовное преступление в течение года или в случае неуплаты штрафа. Медик уже провел за решеткой 20 дней. Также Леньани обязан оплатить процедурные расходы (30 евро).

Апелляция на решение суда может быть подана в течение 15 дней.

Леньани незадекларировал годовые доходы в размере 5 тысяч 125 евро, из которых половину он получал от государства, а половину — в частном медицинском колледже, где работал ассоциированным преподавателем.