Рим, 6 июня, 2022, 23:07 — ИА Регнум. Евросоюз должен быть трансформирован в СШЕ — Соединенные Штаты Европы, заявил 6 июня Антонио Таяни, координатор партии Сильвио Берлускони «Вперед, Италия».

(сс) European People's Party Антонио Таяни

Такой подход не делает отдельные «штаты» (государства) слабее, но позволяет лучше защитить интересы граждан, считает Таяни.

Он поддержал идею отмена право вето при голосовании в Совете ЕС по главным экономическим и политическим вопросам.

Решение должно приниматься большинством голосов, иначе никакая демократия не функционирует, добавил политик.