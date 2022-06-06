Санто-Доминго, , 23:06 — REGNUM Министра окружающей среды Доминиканской республики Орландо Хорхе Меру застрелили на его рабочем месте, сообщил 6 июня в соцсетях пресс-секретарь президента страны Омеро Фигероа.

Убийство

По предварительным данным, министра убил его знакомый, который сейчас задержан и находится под стражей.

«Согласно имеющейся информации, министр погиб ранним утром в в своем кабинете. Мигель Крус, стрелявший в министра, был его личным другом. Он находится под стражей. Мотивы произошедшего выясняются», — сказал пресс-секретарь.

От имени президента страны он выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

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