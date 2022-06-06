Вашингтон, , 23:04 — REGNUM Поклонники видеоигр про ежа Соника призвали SEGA перенести релиз Sonic Frontiers после того, как компания показала первые трейлеры с демонстрацией игрового процесса. Об этом 7 июня сообщает портал Eurogamer.

Соник Супер Ёжик Sega, Sonic Team

Геймеры стали размещать в соцсетях публикации с хештегом #DelaySonicFrontiers. Они, в частности, заявили, что на данный момент игровой процесс Sonic Frontiers выглядит «бездушно». Кроме того, поклонники франшизы обратили внимание на отсутствие плавности в анимации, а также на то, что мир Sonic Frontiers не похож на мир Соника и вообще выглядит пустынным. Некоторые геймеры отметили, что опубликованные трейлеры больше похожи на технические демонстрации малобюджетной игры, которая создаётся фанатами.

Для справки: ожидается, что SEGA выпустит Sonic Frontiers в конце 2022 года на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch. Ролики с демонстрацией игрового процесса разработчики показали 3 июня 2022-го.

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