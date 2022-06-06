Бишкек, , 23:03 — REGNUM Генеральная прокуратура выявила грубейшие нарушения законодательства чиновниками Министерства здравоохранения и руководством Национального госпиталя Киргизии во время проведения тендера на закупку специализированных лекарств на сумму 41,1 млн сомов (31,9 млн рублей).

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В надзорном ведомстве отмечают, что эти должностные лица использовали своё положение в ходе конкурса на приобретение иммуносупрессивных препаратов — закупили медикаменты у частной фирмы по завышенной стоимости и три раза безосновательно отменяли итоги конкурса.

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В результате чиновники Минздрава и высокопоставленные представители Нацгоспиталя нанесли государству ущерб на 4,5 млн сомов (3,5 млн рублей).

Генпрокуратура Киргизии возбудила уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Заключение заведомо невыгодного контракта».

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